- PSG - Monaco, meci contand pentru etapa a 13-a din campionatul Frantei, este programat, vineri, 24 noiembrie, de la ora 22:00, pe Parc des Princes din Paris, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- In aceasta vara, subiectul transferului lui Mbappe a fost dezbatut intens in presa internaționala. Real Madrid a fost favorita pentru semnatura starului francez, dar in cele din urma acesta a decis sa ramana pe Parc des Princes, scrie sport.ro.

- Kylian Mbappe este cosmarul echipelor din Italia! Starul lui PSG are statistici impresionante in meciurile jucate cu echipele din Serie A. Kylian Mbappe a reusit sa marcheze un gol fabulos in partida cu Milan. Starul francez a ajuns la 5 reusite in poarta echipelor din Italia. Kylian Mbappe, cosmarul…

- Jucatorii echipei Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembele, Achraf Hakimi si Layvin Kurzawa au primit suspendari de un meci pentru rolul lor in scandari homofobe, a anuntat joi Liga franceza, potrivit Reuters, potrivit news.ro."Suspendati pentru un meci, decizie cu suspendare. Sanctiunea…

- Au fost momente de panica la PSG, dupa ce Kylian Mbappe s-a accidentat in timpul derby-ului cu Marseille. Starul francez a parasit terenul in minutul 32, fiind inlocuit de Goncalo Ramos. PSG s-a impus categoric in derby-ul Frantei, cu Marseille. Trupa de pe Parc de Princes a urcat pe locul trei in clasament,…

- Kylian Mbappe a fost din nou in forma la debutul lui Paris St Germain, marți seara pe Parc de Princes, in campania din Liga Campionilor, unde a obținut o victorie muncita pe teren propriu, cu 2-0, in fața Borussiei Dortmund.Mbappe a deschis scorul din penalty in repriza a doua, iar Achraf Hakimi…

- Ousmane Dembele (26 de ani) a irosit o ocazie uriașa in partida pierduta vineri de PSG pe teren propriu cu Nice, 2-3, in runda #5 din Ligue 1. Microbiștii l-au ironizat pe fostul fotbalist de la Barcelona. Pe Parc des Princes, in fața a peste 47.000 de spectatori, PSG a suferit prima infrangere a campionatului.…

- OGC Nice a produs surpriza etapei din Ligue 1: s-a impus cu 3-2 pe terenul campioanei PSG. Kylian Mbappe a reușit o dubla pentru gazde, dar performanța internaționalului francez nu a fost suficienta pentru a evita prima infrangere a sezonului.