Therme București anunță redeschiderea pentru public Pana sa ajungi la mare, marea vine la tine…macar balaceala, nisipul fin și atmosfera de vacanța. Din aceasta saptamana, Therme București a anunțat redeschiderea pentru public. Therme București este cel mai mare Therme din Europa, avand o suprafața totala indoor de peste 34000 mp și o capacitate de 4.000 de persoane simultan indoor. Centrul gazduiește... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

