Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose a impartașit cu fanii ei momente emoționante de cand fiul ei, Sasha Ioan, a venit pe lume. Cantareața i-a dedicat și o melodie speciala.Pe rețelele de socializare, Theo Rose a postat un video emoționant, unde a reușit sa surprinda o mare parte din momentele frumoase care au avut loc de cand…

- Theo Rose traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții ei și asta pentru ca artista se bucura alaturi de Anghel Damian de creșterea micuțului lor, Sasha Ioan. Cantareața este și mai activa pe rețelele de socializare de cand a devenit mama pentru prima data, iar recent a postat un videoclip…

- Theo Rose, Anghel Damian și micuțul lor s-au dus la țara la parinții artistei, insa cand au ajuns acolo au avut parte de o surpriza la care frumoasa artista nu s-a așteptat deloc. Familia cantareței s-a pregatit in cel mai mic detaliu pentru venirea la țara a lui Sasha Ioan. Iata cum au fost așteptați…

- Theo Rose e in culmea fericirii de cand a devenit mamica! Artista le-a facut o surpriza fanilor si a postat cateva imagini emotionante pe contul de Instagram. Intr-una din fotografii, mamica il tine la piept pe Sasha Ioan, iar in alta fotografie apare Anghel Damian cu bebelusul in brate. Imaginile…

- Theo Rose a dat nastere in ziua de miercuri, 14 iunie 2023. Alaturi de partenerul sau de viata, Anghel Damian, au devenit parinti pentru prima data. Aceasta este o zi de bucurie pentru Theo Rose si Anghel Damian. La varsta de 25 de ani, vedeta a adus pe lume un baiat sanatos. Ea si regizorul s-au dus…

- Informația momentului din lumea mondena! Theo Rose a nascut, miercuri, 14 iunie. Ce detalii știm pana la momentul redactarii acestui material. Theo Rose a nascut Cantareața și Anghel Damian au devenit parinții unii baiețel pe nume Sasha Ioan! Dupa o operație de cezariana care a inceput in jurul orei…

- Este motiv de bucurie in showbiz-ul romanesc. Theo Rose a nascut! Cantareața și Anghel Damian au devenit parinții unii baiețel pe nume Sasha Ioan! Dupa o operație de cezariana care a inceput in jurul orei 08:00 dimineața, vedeta și-a strans in brațe micuțul!

- Anghel Damian a fost pus la detectorul de miciuni și intrebat despre nunta cu Theo Rose. Regizorul serialului „Clanul” a raspuns sincer daca vrea sa se casatoreasca cu artista. Theo Rose și Anghel Damian formeaza un cuplu din vara anului trecut și peste doar cateva luni vor deveni parinți pentru prima…