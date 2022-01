The Weeknd a lansat albumul Dawn FM

Stiri pe aceeasi tema

- Cintaretul canadian The Weeknd, recompensat cu trei premii Grammy si nominalizat la premiile Oscar si Primetime Emmy, a anuntat ca noul sau album de studio, intitulat "Dawn FM", va fi lansat vineri, 7 ianuarie, informeaza site-ul revistei Variety. Starul canadian a facut acest anunt in stilul lui caracteristic,…

- Cantaretul canadian The Weeknd, recompensat cu trei premii Grammy si nominalizat la premiile Oscar si Primetime Emmy, a anuntat ca noul sau album de studio, intitulat "Dawn FM", va fi lansat vineri, 7 ianuarie, informeaza site-ul revistei Variety. Starul canadian a facut acest anunt in stilul…

- AURORA a lansat noul single “Heathens”. “Cu mult timp in urma, Eva a luat o muscatura dintr-un mar interzis din copacul inzestrat cu cunoasterea raului si a binelui. Astfel, ea a acordat oamenilor liberul arbitru. Cred ca este foarte frumos. Si am vrut sa o onorez pe ea si pe femeile ca ea, care incetul…

- Cantareata britanica Adele a realizat vineri o performanta rara, clasandu-se simultan pe primul loc atat in topul vanzarilor de albume, cat si in cel al single-urilor din Marea Britanie, cu mult asteptatul material discografic "30", lansat pe 19 noiembrie, si piesa "Easy on Me", informeaza AFP.…

- Dupa succesul single-ului ei de debut „Only Us”, senzația olandeza de pe TikTok, SERA lanseaza single-ul sau „Take A Chance”. Artista a scris melodia impreuna cu producatorul și compozitorul Bas van Daalen (Major Lazer, David Guetta, J Balvin). La inceputul acestei luni, SERA a lansat sunetul oficial…

- Albumul "30" al cantaretei britanice Adele a devenit cel mai bine vandut material discografic lansat in 2021 si a stabilit aceasta performanta in doar trei zile, informeaza site-ul revistei Variety. Potrivit companiei MRC Data, citata de publicatia americana Billboard, noul album al artistei…

- Snoop Dogg a lansat melodia “Murder Music” impreuna cu Busta Rhymes, Jadakiss si Benny The Butcher. Single-ul va fi disponibil si pe noul album – “The Algorithm”. Avand o cariera de peste 20 de ani in industrie, artistul are foarte multi prieteni cu care a colaborat, iar noul proiect incearca sa reuneasca…

- A venit ziua cea mare! Adele a revenit in forța cu noua piesa „Easy on me” pentru care aveam pana acum doar un teasing, dar și cu un videoclip foarte frumos. Vorbim despre toate pe larg, mai jos. Joi seara (in timpul nopții in Romania), Adele a lansat piesa „Easy on me” și un videoclip... View Article