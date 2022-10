Stiri pe aceeasi tema

- Iranul iși intarește angajamentul de a furniza arme pentru atacul Rusiei asupra Ucrainei, potrivit oficialilor americani de securitate americani și oficialilor militari aliați. Astfel, potrivit oficialilor, Teheranul ar fi fost de acord sa trimita in secret nu numai drone de atac, ci și ceea ce unii…

- Un membru ucrainean al consiliului regional din Herson a condamnat „evacuarea” de catre Rusia a orașului ocupat, afirmand ca aceasta este de fapt o „deportare”. De asemenea, membrul consiliului a spus ca este o evacuare pentru colaboratori, indemnand locuitorii sa mearga pe teritoriul controlat de Ucraina…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, pe Twitter, un mesaj in urma atacului cu rachete asupra Kievului, el afirmand ca condamna cu fermitate atacurile oribile cu rachete ale Rusiei asupra oraselor si infrastructurii civile din Ucraina, iar uciderea oamenilor nevinovati trebuie sa inceteze. Seful…

- Germania si-a intensificat cheltuielile militare dupa ce Rusia a trimis trupe in Ucraina in februarie, livrand ajutoare si arme grele Kievului, ca parte a unui raspuns international. ”Israelul… va juca un rol in construirea noii forte de aparare a Germaniei, in special in domeniul apararii aeriene.…

- Rusia a inceput sa primeasca drone de lupta trimise de Iran pentru a fi folosite in razboiul din Ucraina, insa multe dintre ele s-au dovedit deja a fi defecte, a transmis marti Departamentul american al Apararii, potrivit AFP. "Avioane de transport ruse au imbarcat echipament de drone pe un aerodrom…

- Purtatorul de cuvant al președintelui rus, Dmitri Peskov, a reproșat ziarului The Washington Post ca a publicat informații false, atunci cand i s-a cerut marți sa comenteze un articol potrivit careia Iranul ar fi furnizat drone Rusiei pentru a fi folosite in Ucraina. Fii la curent cu cele…

- Rusia a obținut sute de drone iraniene capabile sa fie folosite in razboiul sau impotriva Ucrainei, in ciuda avertismentelor SUA catre Teheran sa nu le expedieze, potrivit The Washington Post. Nu este clar daca Rusia a inceput sa zboare cu dronele impotriva țintelor ucrainene, dar dronele par sa fie…

- Rusia s-a confruntat cu “numeroase eșecuri” cu dronele de fabricație iraniana achiziționate de la Teheran in aceasta luna pentru a fi folosite in razboiul din Ucraina, potrivit unui inalt oficial al administrației americane, citat de Reuters. Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat…