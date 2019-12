The War of The Generations – Care sunt actorii din plicurile Globului de Aur 2020 şi cine va pleca cu premiul acasă Daca saptamana trecuta am vorbit despre filmele nominalizate la Globul de Aur, a venit momentul sa ne uitam in plicurile cu actorii si actritele care ravnesc la prestigiosul trofeu. Parcurgand atent lista, am descoperit numai nume unul si unul, lucru dealtfel obisnuit pentru aceaste categorii. Globul de Aur este anticamera Oscarurlor si e cunoscut faptul ca cine umfla o biluta galbena are toate sansele sa ia si statueta acasa. Asa cum era de asteptat si aici avem parte de ceva surprize. Jennifer Aniston si Resse Witherspoon, de exemplu, au reusit sa impuste cate o nominalizare pentru rolurile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

