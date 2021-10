THE WANTED lanseaza single-ul “Rule The World”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cucerit intreaga Europa, dar si globul, cu deja hitul “Wellerman”, Nathan Evans a revenit cu o noua melodie care are toate ingredientele pentru a deveni un alt hit – “Ring Ding (A Scotsman’s Story)”. “Sunt așa de entuziasmat sa impartasesc aceasta piesa nou nouța cu voi toți. Impreuna cu echipa…

- Dupa colaborarile avute de-a lungul timpului cu artiști cunoscuți din industria muzicala din Romania, Elianne lanseaza primul single semant Global Records – “Alelei”. Versurile piesei ne vorbesc despre o poveste de dragoste unde, de-a lungul timpului, persoana iubita se transforma intr-un refugiu, un…

- Dupa ce a cucerit publicul cu „Iubește-ma, nu” și ne-a purtat in pași de dans in povestea single-ului „Ne indragostim”, Andreea Balan lanseaza „Stele Cazatoare”, single ce se va regasi pe albumul „Soare dupa nori”, ce va fi disponibil din 23 septembrie. „Soare dupa nori" este un material discografic…

- Dupa ce au cantat un fragment din piesa in timpul turneului, super trio-ul nominalizat la premiile GRAMMY®, Jonas Brothers lanseaza astazi, 17 septembrie, noul lor single, intitulat „Who’s In Your Head”. Creand valva in jurul acestei piese, inițial trupa a interpretat piesa intr-un stil grandios in…

- Lady Gaga și Tony Bennett lanseaza cel mai nou duet al lor, „Love For Sale”, al doilea single extras de pe albumul lor ce urmeaza sa fie lansat, care este intitulat tot „Love For Sale”. „Love For Sale”, noul album, ce reliefeaza versurile lui Cole Porter, interpretate de Lady Gaga și Tony Bennett,…

- Romanian House Mafia anunța un nou remake alaturi de Kacpi și Nalani. De aceasta data, piesa care are parte de un rework fresh este “Lean On”, faimosul single internațional lansat in 2015 de catre Major Lazer, DJ Snake și MØ. Nalani, una dintre cele mai tinere și fresh artiste din echipa Global Records,…

- Albumul de debut al artistului, “Teenage Heartbreak” va fi lansat pe 17 septembrie! LILHUDDY (aka Chase Hudson) lanseaza noul lui single, intitulat “Don’t Freak Out” featuring iann dior, solistul formației All-American Rejects, Tyson Ritter, și Travis Barker, impreuna cu videoclipul oficial al piesei.…

- „Heart of Steel” este numele primului single pe care artista AL’DI il lanseaza, o poveste de dragoste pusa pe note muzicale. Compusa de catre ea alaturi de Robi Velisar și produsa de echipa Quna Music, „Heart of Steel” este o piesa fresh cu influențe pop, R&B și funk. Single-ul reda prin versurile sale…