The Times: Legiunea „Libertatea Rusiei” recrutează voluntari pentru a pregăti un asalt asupra Moscovei Un luptator al Legiunii „Libertatea Rusiei”, cunoscut drept „Caesar”, a declarat, marți, ca partizanii ruși care au atacat forțele Kremlinului de pe teritoriul Ucrainei au „mii” de oameni dispuși sa li se alature și vor continua sa atace Rusia pana cand vor avea forțe fi suficient de mari pentru o ofensiva asupra Moscovei, informeaza The Times. „Avem capacitați serioase. Avem mortiere, vehicule blindate, Stingers (n.r. sistem portabil de aparare aeriana), sisteme portabile antitanc și o unitate de recunoaștere fara pilot de mare eficiența”, a precizat Caesar.Potrivit acestuia, in legiunea „Libertatea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

