Stiri pe aceeasi tema

- Liderii regionali și miniștrii de externe au participat joi (17 noiembrie) la o intalnire ministeriala la Bangkok, ca parte a forumului de la summitul de cooperare economica Asia-Pacific (APEC), ultimul dintr-o serie de summituri din regiune care au fost dominate de tensiunile geopolitice legate de…

- Secretarul american de stat Antony Blinken va vizita China la inceputul anului viitor, a anunțat luni Casa Alba, calatoria șefului diplomației americane fiind vazuta ca un semn de destindere a relatiilor dintre cele doua superputeri rivale, scrie news.ro . Anunțul vizitei lui Blinken a venit in urma…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, va vizita China la inceputul anului viitor, un semn de destindere a relatiilor dintre cele doua superputeri rivale care vine dupa o intalnire de peste trei ore, luni, intre presedintele american Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping, a anuntat…

- Liderul chinez Xi Jinping va sosi luni pe insula indoneziana Bali pentru o intalnire mult asteptata cu presedintele american Joe Biden, inaintea unui summit al Grupului celor 20 (G20) care se anunta a fi plin de tensiuni din cauza invaziei Rusiei in Ucraina, transmite Reuters.

- In timpul summitului Națiunilor din Asia de Est din Cambodgia, premierul chinez Li Keqiang a subliniat iresponsabilitatea amenințarilor cu utilizarea armelor nucleare, semnaland ca Beijingul este nemulțumit de retorica nucleara a partenerului sau strategic Rusia, transmite, citand un inalt oficial american,…

- Intalnirea bilaterala dintre Joe Biden și Xi Jinping luni, in Bali, pe marginea Summitului G20 prezidat de Indonezia, este poate unul dintre cele mai importante evenimente geopolitice ale anului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul de externe al Rusiei a acuzat duminica Statele Unite ale Americii ca incurajeaza creșterea militarizarii in Asia de Sud-Est, afirmand ca Washingtonul incearca sa limiteze influența Beijingului și a Moscovei in regiune, relateaza AFP, potrivit The Moscow Times . Serghei Lavrov s-a adresat reporterilor…

- Liderul Chinei, Xi Jinping, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, vor discuta despre razboiul din Ucraina și alte "subiecte internaționale și regionale" la intalnirea de la sfarșitul acestei saptamani, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…