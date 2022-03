The Motans lansează Supererou – un manifest pentru încredere “Supererou” este manifestul pentru incredere oferit de catre The Motans copiilor ce se lupta cu neajunsurile vieții, fiind soundtrack-ul oficial al filmului “Copacul dorințelor”, ce va avea premiera pe 25 martie in cinematografe. „Aceasta piesa este intr-adevar despre supereroi, insa diferența dintre ei și cei pe care ii vedem pe ecrane, in filme, este ca aceștia exista in realitate, și lupta impotriva raului fara superputerile unor eroi fantastici. Superputerile adevaraților eroi raman curajul, speranța și, desigur, cea mai mare superputere pe care o poate avea un om, dragostea”, a declarat The… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

