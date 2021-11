Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 noiembrie, Alex Parker a lansat piesa perfecta pentru sezonul de sarbatori, pe care o vei asculta cu siguranța pe repeat in aceasta perioada magica: Home Alone (Macaulay Culkin)! “A sosit timpul sa scot una dintre piesele mele preferate! “Macaulay Culkin” a fost compusa de mine si Marius…

- „Soare dupa nori” este noul single pe care Andreea Balan il lanseaza, ce poarta și numele celui mai recent album al artistei, un material motivațional despre iubirea de sine și acceptare. Compusa de catre Ionuț Bacula (Papu) și Vlad Manolache, „Soare dupa nori” este o piesa sensibila cu un mesaj puternic,…

- Romanian House Mafia lanseaza un nou remake dance alaturi de Chopin și Sad George pentru piesa „Bad Habits” cantata de Ed Sheeran in varianta originala. Single-ul, care a reușit sa domine topurile muzicale la nivel internațional inca de la lansare, are parte acum de un refresh dance, care te va face…

- „The UK baddie and the Barbie” s-au reunit pentru un hit pop inspirat de o piesa a lui P. Diddy Starul pop britanic, Jesy Nelson, iși ia avant și lanseaza in stil grandios primul single solo, intitulat „Boyz”. Intoarcerea lui Jesy in lumina reflectoarelor a fost mult așteptata de catre fanii artistei,…

- Dupa o lunga perioada de timp in care am putut doar sa speram la experiența unui festival, la vibe-ul nopților lungi și pline de muzica, anul acesta am putut sa retraim acele momente. Noul single The Motans – „A mea” este pregatit sa pastreze toate aceste experiențe in versuri, motiv pentru care videoclipul…

- Years & Years a anunțat detalii despre noul album, „Night Call”, care va fi lansat pe 7 ianuarie 2022 și care este disponibil pentru pre-comanda.Olly dezvaluie o piesa extrasa de pe album, plina de energie, intitulata „Crave”, impreuna cu videoclipul oficial, in care apar cațiva dintre membrii show-ului…

- Dupa ce a adunat sute de mii de stream-uri și de comentarii pozitive in online, PETRA lanseaza și varianta in rusa a single-ului „Sunt bine”: „Пока, Любимый", in traducere „Pa, iubire". Știu ca demult s-au stins focurile/ Ca liniștea ne-a omorat speranțele/ Dar eu inca ard, ard și n-am puterea/ Sa te…

- Andreea Lala și Tamaz colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Rupem basul”, un single fresh de vara, plin de energie, cu un sound dance catchy și multa voie buna. Compusa de catre Catalin Tamazlicaru alaturi de Zaga, Loredana Cavasdan, Razvan Dediu și DJ Sava, „Rupem basul” este o piesa cool, despre…