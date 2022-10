Stiri pe aceeasi tema

- Mama adolescentei iraniene de 16 ani, Nika Shakarami, care a murit in timpul protestelor din Iran, respinge declaratiile oficiale potrivit carora moartea fetei a avut loc dupa ce aceasta a cazut dintr-o cladire si susține ca tanara a fost batuta pana a murit de fortele regimului, scrie The Guardian.

- Mama adolescentei iraniene de 16 ani, Nika Shakarami, care a murit in timpul protestelor izbucnite in Iran, a respins declaratiile oficiale potrivit carora moartea fetei s-a produs dupa ce a cazut dintr-o cladire si a insistat ca a fost batuta pana la moarte de fortele regimului, relateaza The Guardian.…

- In primele sale remarci referitoare la moartea femeii de 22 de ani dupa ce a fost arestata pentru ca purta haine considerate nepotrivite religiei islamice, liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a acordat sprijinul sau deplin forțelor de securitate care se confrunta cu protestele declanșate de moartea…

- Hadis Najafi, o iraniana de 23 de ani care a devenit cunoscuta dupa ce a postat un videoclip in care arata cum se pregatea sa se alature protestelor antiguvernamentale care au loc in aceasta perioada in Iran, a fost impuscata de fortele de securitate iraniene, potrivit mai multor surse citate de The…

- Medvedev, care deține in prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat pe Telegram un nou mesaj prin care amenința Occidentul, avertizand ca Moscova va apara teritoriile din Ucraina care vor fi incluse in Rusia in urma așa-ziselor referendumuri inclusiv prin folosirea…

- Medvedev, care deține in prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat pe Telegram un nou mesaj prin care amenința Occidentul, avertizand ca Moscova va apara teritoriile din Ucraina care vor fi incluse in Rusia in urma așa-ziselor referendumuri inclusiv prin folosirea…

- Rușii au continuat duminica sa bombardeze Ucraina, fiind vizate in special regiunile Odesa, Mikolaiv și Luhansk. Totodata, potrivit Kievului, Rusia și-a inchis spațiul aerian din trei regiuni aflate la granița cu Ucraina. Moscova a anunțat ca a distrus un depozit de munitii ce continea rachete pentru…

- Un barbat inarmat a deschis focul asupra unui autobuz, in apropierea orașului vechi, la Ierusalimului, ranind opt israelieni, intr-un presupus atac palestinian, au declarat poliția și medicii, citați de The Guardian.Doua dintre victime sunt in stare grava, o femeie insarcinata cu rani abdominale și…