Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca isi va folosi vizita oficiala pe care o va efectua in Statele Unite pentru a il convinge pe omologul sau american Donald Trump sa nu renunte la acordul nuclear semnat intre marile puteri si Iranul, relateaza site-ul agentiei Dpa. Macron…

- Romania condamna ferm orice folosire a armelor chimice, a afirmat ministrul de externe Theodor Melescanu dupa o intalnire la Bucuresti cu omologul sau francez, Jean-Yves Le Drian. La randul sau, acesta a precizat ca președintele Macron va lua o decizie peste cateva zile in ceea ce priveste Siria, asa…

- Melescanu a fost intrebat, in cadrul unei declaratii de presa comune cu omologul sau francez Jean-Yves Le Drian, despre un eventual raspuns militar international la atacul chimic din Siria. "Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice circumstante, in orice imprejurare,…

- Presedintele american Donald Trump va organiza o cina privata cu omologul sau francez Emmanuel Macron la resedinta fostului presedinte american George Washington de pe Muntele Vernon, in cadrul vizitei de doua zile a lui Macron in SUA, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- La patru zile dupa ce Vladimir Putin si-a asigurat inca sase ani la Kremlin, presedintele Klaus Iohannis ii transmite un scurt mesaj liderului Federatiei Ruse, in care isi exprima dorinta ca relatiile dintre cele doua state sa se desfasoare in conformitate cu normele de drept international.…

- Theresa May, Donald Trump, Angela Merkel și Emmanuel Macron au semnat o declarație comuna prin care condamna ferm otravirea cu substanța neurotoxica a fostului agent rus, pe care il considera un atentat asupra suveranitații Marii Britanii.

- "Noi, sefii de stat si de guvern din Franta, Germania, Statele Unite si Marea Britanie, ne exprimam consternarea dupa atacul impotriva lui Serghei si (a fiicei sale) Iulia Skripal", afirma cei patru lideri, intr-un comunicat comun. Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel si Donald Trump…

- Designerul de top Alexandra Popescu-York iși va prezenta pe 10 februarie 2018, la ora 18:00, noua colecție de lux „Magnetic”, in cadrul celei de-a 27-a ediții Couture Fashion Week, la New York. Noua colecție imbina elemente avangardiste și accesorii sofisticate prin care creatoarea transmite…