The Economist: România este pe punctul de a deveni o țară de imigranți Romania va trece de la o țara de emigranți la una de imigranți, susține publicația britanica The Economist. Cu o generație in urma, romanii stateau la cozi pentru mancare. Astazi la București s-au intors cozile, dar cei care se asaza nu sunt romani. Pe o strada, refugiații ucraineni se aliniaza in fața unui centru de distribuire a ajutoarelor. In alta parte a Capitalei, nepalezi, oameni veniti din Bangladesh și alți cetateni straini așteapta in fața unui birou de imigrare pentru a-si innoi permisele de munca și de ședere scriu jurnaliștii publicației britanice The Economist . La fel ca Italia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

