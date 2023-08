Stiri pe aceeasi tema

- Directia Principala de Informatii (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev sustine marți ca Rusia a ajuns in etapa finala a asamblarii de drone Shahed pe teritoriul sau și planifica sa produca pana la finalul anului 1.300 de drone pentru uz militar, conform Ukrinform, scrie Rador.Federația Rusa a…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anuntat luni inculparea unui cetatean rus, fost angajat al diplomatiei americane in Rusia, arestat la inceputul anului si acuzat ca a transmis Statelor Unite informatii privind conflictul din Ucraina, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Intr-un moment…

- Razboi in Ucraina, ziua 538. Administratia Joseph Biden a anuntat, luni, asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 200 de milioane de dolari, insistand ca sprijinul aliatilor occidentali va fi mentinut cat va fi necesar pentru respinge

- Serviciul de informații al Noii Zeelande a acuzat China de interferența straina in democrația sa, pe fondul creșterii tensiunilor și a concurenței geopolitice in regiune, transmite The Guardian . Intr-un raport declasificat de evaluare a amenințarilor publicat vineri, agenția de spionaj a țarii, NZSIS,…

- Un atac masiv cu drone Shahed-136 a avut loc, noaptea trecuta, asupra portului Ismaildin regiunea ucraineana Odesa, foarte aproape de granița cu Romania și chiar și mai aproape de granița NATO, au anuntat oficialii Comandamentului operational “Sud” al Fortelor Armate ale Ucrainei. Potrivit acestora,…

- Vladimir Putin ar fi stabilit inarmarea Garzii Naționale din Federația Rusa, pentru a stopa orice posibila incercare de rebeliune la adresa regimului sau. Masura a fost luata dupa incercarea șefului gruparii paramilitare Wagner - Evgheni Prigojin de a forța schimbarea lui Serghei Șoigu de la Ministerul…

- Familiile liderilor Wagner au fost amenințate de serviciile de informații rusești inainte ca Evgheni Prigojin sa-și opreasca avansul spre Moscova, au declarat surse de securitate britanice pentru The Telegraph. De asemenea, s-a apreciat ca mercenarii aveau 8.000 de luptatori, in loc de 25.000, așa cum…

- Conducta Nord Stream, care transporta gaze naturale din Rusia catre Germania, a fost sabotata de explozii subacvatice pe 26 septembrie si a devenit inoperabila, privand Moscova de venituri de miliarde de dolari si intrerupand ruta gazelor rusesti catre Europa. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…