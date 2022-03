The Box Iași gătește carnea din sandvișuri prin tehnica sous-vide. Metoda este foarte sănătoasă și păstrează nutrienții alimentelor The Box Iași este alegerea perfecta pentru persoanele care prefera produsele de calitate, romanești și fara aditivi! Pentru ca sous-vide este cel mai sanatos mod de a gati, bucatarii de la The Box Iași folosesc aceasta tehnica pentru prepararea carnii. Carnea de vita, porc sau de pui este fasonata si vidata, apoi fiarta la temperatura scazuta chiar si cate 24 de ore. Dupa acest procedeu, carnea este pusa cateva minute pe plita și este numai buna de servit! Dincolo de tehnica sous-vide, The Box se face remarcat pe piața restaurantelor din Iași pentru faptul ca toate produsele din meniu sunt preparate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

