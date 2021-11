Thailanda s-a deschis pentru turiștii vaccinați din 63 de țări, printre care și România Zeci de mii de calatori straini sunt așteptați sa soseasca luni în Thailanda, în condițiile în care aceasta țara se deschide pentru turiști dupa 18 luni de restricții contra pandemiei de Covid-19, scrie BBC News.



Turiștii din lista de 63 de națiuni &"cu risc scazut&", printre care și România, vor putea intra în țara fara a fi carantinați în hoteluri.



Se prognozeaza ca deschiderea va aduce pâna la 15 milioane de turiști anul viitor, iar aceștia vor contribui cu 30 de miliarde de dolari la economia țarii.



