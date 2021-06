Tezaur, depozite bancare sau cumpărare de euro, în iunie? O comparație între câteva oferte investiționale cu risc mic Partea buna este ca Ministerul Finanțelor a continuat cu oferta de titluri de stat Tezaur pentru populație în iunie. Se poate subscrie de luni – 7 iunie. Partea proasta este ca deși este așteptata o creștere a prețurilor mai mare (conform datelor BNR), dobânzile au ramas la fel, ba chiar vor fi mai mici pe 5 ani. Daca ne uitam tot la risc mic, mai exista și depozitele la banci, iar acolo avem impozit pe venit și comisioane. Mai exista ceea ce face multa lume: schimbarea leilor în euro folosind anumite aplicații ale unor fintech-uri.



