Texasul refuză să primească refugiaţi în 2020 Texasul a devenit vineri primul stat american care a refuzat sa primeasca refugiati in 2020, in cadrul politicii de lupta impotriva imigratiei promovata de presedintele republican Donald Trump, informeaza AFP. Acest stat din sudul tarii urmeaza sa-si concentreze finantarile asupra "celor care sunt deja acolo, inclusiv refugiati, imigranti si persoane fara adapost, care sunt de fapt toti texani", a indicat guvernatorul republican Greg Abbott intr-o scrisoare adresata Departamentului de Stat. Abbott a explicat ca Texasul, care a primit circa 10% dintre refugiatii acceptati de SUA din 2010 pana in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

