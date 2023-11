Teva Pharmaceutical Industries: Producţia de medicamente din Israel nu este afectată în mare măsură de războiul cu Hamas Veniturile Teva in Israel reprezinta aproximativ 2% din totalul veniturilor sale globale, in timp ce productia din Israel reprezinta mai putin de 8% din productia sa globala. Referindu-se la razboiul care a izbucnit pe 7 octombrie, cand militantii Hamas din Gaza au intrat in Israel, ucigand aproximativ 1.400 de oameni, directorul general Richard Francis a spus ca ”productia noastra ramane in mare parte neafectata”. ”Din fericire, niciuna dintre fabricile noastre nu a suferit daune directe ca urmare a razboiului. Continuam sa asiguram planuri de urgenta pentru a fi siguri ca ne putem mentine continuitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

