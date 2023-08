Stiri pe aceeasi tema

- Este weekend, iar redacția SpyNews.ro iți propune, și astazi, un test de personalitate. Aceasta noua provocare este una cu totul diferita fața de cele cele cu care te-am obișnuit și care se gasesc pe site-ul redacției noastre. Provocarea de astazi nu iți impune o limita de timp, insa trebuie sa te uiți…

- Daca vrei sa iți pui la incercare abilitațile de observație, ești la locul potrivit! Iți prezentam un test de atenție pe care numai geniile il pot rezolva. Vezi daca tu poți sa gasești rața ascunsa din imagine. Trebuie sa te grabești, pentru ca timpul este limitat. 3, 2, 1... Start joc!

- In aceasta seara va propunem un test de iluzie optica. De data aceasta tot ce trebuie sa faceți pentru a va testa puterea de concentrare a creierului este sa priviți atent o imagine data. Așadar, gaseste iepurele din imagine si esti un geniu! Atentie, ai doar 7 secunde la dispozitie. Testul de iluzie…

- Vrei sa iți testezi atenția? Daca da, ești in locul potrivit! Iți prezentam un test Iq considerat de mulți ca fiind „imposibil”. Tu reușești sa gasești vulturul din imagine? Grabește-te, pentru ca timpul este limitat. 3, 2, 1... Start!

- Sunteți pregatiți pentru provocarea din aceasta dimineața?! Redacția SpyNews.ro va propune un test de inteligența care va va pune in dificultate și pe care doar persoanele care au un IQ ridicat il pot rezolva. Trebuie sa gasești litera ascunsa din imagine in doar 7 secunde.

- Iți propunem un test de atenție care te poate pune in dificultate. Nu oricine a reușit sa il rezolve. Ai incredere in forțele tale proprii? Daca da, incerca sa gasești iguana ascunsa in imagine. Grabește-te. Timpul se scurge repede și nu ai prea mult la dispoziție. 3, 2, 1... Start!

- Vrei sa iți pui la incercare inteligența, dar nu știi cum? Daca da, ești in locul potrivit. Noi ți-am pregatit un test de atenție pe care nu oricine il poate rezolva. Tu vezi pisica ascunsa in imagine?

- Testele de atenție sunt foarte populare printre romani. Cu ajutorul lor se dezvolta noi cai neuronale și va antrenați mintea. De data aceasta, va trebui sa gasiți greșeala ascunsa in imagine in mai pușin de 9 secunde.