Testul de atenție al zilei. Găsește cuvântul greșit în doar 5 secunde / FOTO Este weekend, iar redacția SpyNews.ro iți pune la dispoziție, și astazi, un test simplu de atenție pe care trebuie sa il rezolvi cu maxima seriozitate. Este momentul oportun pentru a-ți evalua nivelul de concentrare asupra detaliilor ce se gasesc intr-o fotografie. In acest moment iți poți pune chiar și abilitațile dobandite in școala la incercare. Ai la dispoziție doar 5 secunde pentru a gasi cuvantul greșit din imagine. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca este vineri, redacția SpyNews.ro iți pune la dispoziție, și astazi, un test simplu de atenție pe care trebuie sa il rezolvi cu maxima seriozitate. Este momentul oportun pentru a-ți evalua nivelul de concentrare asupra detaliilor ce se gasesc intr-o fotografie. In acest moment iți poți pune…

- Este joi, iar redacția SpyNews.ro iți pune la dispoziție, și astazi, un test simplu de atenție pe care trebuie sa il rezolvi cu maxima seriozitate. Este momentul oportun pentru a-ți evalua nivelul de concentrare asupra detaliilor ce se gasesc intr-o fotografie. In acest moment iți poți pune chiar și…

- Este miercuri, iar redacția SpyNews.ro iți pune la dispoziție, și astazi, un test simplu IQ pe care trebuie sa il rezolvi cu maxima seriozitate. Este momentul oportun pentru a-ți evalua nivelul de concentrare asupra detaliilor ce se gasesc intr-o fotografie. In acest moment iți poți pune chiar și abilitațile…

- In acest puzzle cu imagini, incearca sa identifici cine este proprietarul cainelui din camera. Doar persoanele cu IQ ridicat pot observa stapanul cainelui in imagine in decurs de 5 secunde! Gasește stapanul cainelui in doar 5 secunde Exista mai multe tipuri de teste IQ pe care le puteți face alaturi…

- In aceasta seara, redacția SpyNews.ro iți propune sa rezolvi un nou test IQ iluzie optica! Daca nu poți sa dormi, atunci e momentul sa iți pui mintea la contribuție. Potrivit statisticilor, doar persoanele cu un coeficient de inteligența peste medie pot gasi osul ascuns in imaginea de mai jos in doar…

- Testele IQ reprezinta un mod interesant și distractiv de a ne testa abilitațile creierului. Acestea pot fi teste vizuale, de atenție, de logica sau de optica, cum este cel de astazi. Provocarea este sa gasești greșeala din imagine in doar 5 secunde. Gasește greșeala din imagine in 5 secunde Testul pe…

- In aceasta seara de sambata, redacția SpyNews.ro iți propune un test de inteligența. Tot ce trebuie sa faci este sa iți pui mintea la contribuție și sa incerci sa gasești valorile corecte ale obiectelor din imagine. Persoanele foarte inteligente pot rezolva puzzle-ul complicat in 10 secunde.

- Pentru ca este duminica, iar maine incepe o noua saptamana, redacția SpyNews.ro iți pune la dispoziție un nou test de inteligența. Aceasta este una dintre provocarile pe care trebuie sa il rezolvi cu maxima atenție și intr-un timp cat mai scurt posibil. Testul de astazi vrea sa iți masoare capacitatea.…