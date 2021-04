Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca au fost folosite mai putin de 2% din numarul total de teste antigen rapide puse la dispozitie pentru testarea in scoli, ceea ce reprezinta "un insucces major". El a cerut Ministerului Sanatatii sa asigure pentru scoli teste non-invazive care sa fie…

- Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a explicat ca ministerul nu poate cumpara teste pentru scoli. Anuntul ministrului sanatatii vine in ziua in care Sorin Cimpeanu, ministrul educatiei, a anuntat ca una din conditiile redeschiderii scolilor este ca teste non-invazive sa fie disponibile in scoli din…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, afirma ca Ministerul Sanatatii nu are baza legala pentru achizitionarea de teste rapide pe baza de saliva in vederea testarii no-invazive pentru COVID in unitatile de invatamant sau in ale institutii care nu sunt in subordinea ministerului, asa cum solicita ministrul…

- Testele de saliva pentru școli Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat luni ca testele de saliva pentru școli trebuie achiziționate de Ministerul Educației. Deși el a subliniat ca aceste teste nu au precizia testelor antigen, reprezinta totuși un filtru util. Ministrul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca susține utilizarea testelor non-invazive, bazate pe saliva, in școli, pentru ca starea de siguranța in școli sa se imbunatațeasca și elevii sa nu mai fie traumatizați.Ministrul a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat, sambata seara,…

- Cimpeanu a subliniat ca ministerul pe care il conduce nu a primit și nici nu a trimis vreo recomandare școlilor in privința interzicerii acestui obicei. ”Școlile, in momentul de fața, sunt in subordinea Ministerului Educației, iar ministerul nu a primit nicio solicitare in sensul recomandarii de a purta…

- Elevii vor fi testati COVID in școli sau gradinițe daca prezinta simptome, au anunțat, vineri, atat ministrul Educației, cat și ministrul Sanatații, iar parinții trebuie sa-și dea acordul printr-un formular semnat care va fi dus la școala. Iata cum se face testul antigen.Procedura la care ar putea fi…

- Formularul privind acordul de testare al elevilor in școli este solicitat parinților in momentul in care copilul prezinta simptome specifice Covid-19 la școala, a declarat, vineri seara, Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, potrivit Digi24. Anunțul vine dupa ce Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații…