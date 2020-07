Testele PCR vor deveni istorie! Ce soluții mai ieftine, sigure și rapide au fost găsite Epidemiologii spun ca testele in masa pentru SARS-CoV-2 – care necesita milioane de eșantioane pe țara pe saptamana – este cea mai practica cale de ieșire din criza actuala. Permite oficialilor sa-i izoleze pe cei care testeaza pozitiv, sa limiteze raspandirea bolii și sa ajute la stabilirea momentului in care este sigura relaxarea restricțiilor, scrie […] The post Testele PCR vor deveni istorie! Ce soluții mai ieftine, sigure și rapide au fost gasite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

