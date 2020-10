Stiri pe aceeasi tema

- Singapore are in vedere redeschiderea in continuare a economiei. Astfel, orasul-stat intentioneaza sa foloseasca teste rapide COVID-19 pentru evenimente precum nunti si conferinte de afaceri. Anuntul a fost facut astazi de Ministerul Sanatatii, potrivit Reuters. La inceputul acestui an, Singapore s-a…

- Singapore intentioneaza sa foloseasca teste rapide COVID-19 pentru evenimente precum nunti si conferinte de afaceri pe masura ce orasul-stat are in vedere redeschiderea in continuare a economiei, a anuntat marti Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters, citata de AGERPRES.Singapore s-a confruntat…

- Polonia a raportat un numar record de noi infectii cu coronavirus pentru a doua zi consecutive: 8.099 de cazuri in 24 de ore, conform datelor publicate joi pe Twitter de Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters.

- Polonia a anunțat miercuri un numar record de 6.526 de noi cazuri de infecții cu Covid-19 și 116 decese, potrivit datelor publicate de ministerul sanatații pe contul de twitter, relateaza Reuters, citata de Hotnews.ro. Asta dupa ce precedentul record, de 5.300 de persoane infectate cu noul coronavirus,…

- Autoritație din Cehia au raportat, miercuri, un numar record de 4.457 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, care arata cel mai rapid ritm de crestere din Europa, transmite Reuters, citata de Agerpres.Potrivit datelor comunicate miercuri de Ministerul Sanatatii, noul record negativ de 4.457 de cazuri…

- Aproximativ 120 de milioane de teste rapide de diagnosticare a noului coronavirus vor fi puse la dispozitia tarilor cu venituri mici si medii la maximum 5 dolari pe unitate, a anunțat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Ministerul Sanatații urmeaza sa procure, in urmatoarea perioada, un alt lot de 100.000 teste pentru diagnosticarea infecției COVID-19, 8 ambulanțe reanimobile pentru noi nascuți și adulți, infuzomate, monitoare pacienți, ventilatoare, aparate mobile pentru radiografie, electrocardiografe și consumabile…

- Turcia impune restrictii la nivel national asupra nuntilor, petrecerilor de logodna si altor evenimente sociale incepand de vineri, dupa o crestere marcanta a numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza joi dpa. O circulara a Ministerului Afacerilor Interne al Turciei care a fost…