Teste preventive şi terapeutice cu plasturi de nicotină împotriva COVID 19 O echipa de cercetatori din Franta sugereaza ca nicotina ar putea avea un efect protector impotriva infectiei cu noul coronavirus , informeaza AFP. Astfel, in Hexagon vor fi efectuate teste preventive si terapeutice cu plasturi de nicotina, la spitalul La Pitie-Salpetricre din Paris. Ipoteza este bazata pe numarul redus al fumatorilor dintre pacientii cu COVID-19 spitalizati, constatat in diverse studii din intreaga lume, si de confirmarea furnizata de un nou studiu francez, efectuat pe 350 de persoane spitalizate si 150 cu forme mai usoare, toate diagnosticate cu COVID-19 (confirmate prin teste… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce ne SALVEAZA de covid-19. Descoperire INCREDIBILA in Franța! Veste de ULTIMA ORA Nicotina ar putea avea efect protector impotriva Covid-19, conform unui studiu recent publicat de o echipa de cercetatori din Franța. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama…

- Nicotina ar putea avea un efect protector impotriva infectiei cu noul coronavirus, sugereaza o echipa de cercetatori din Franta, tara in care vor fi efectuate teste preventive si terapeutice cu plasturi de nicotina, la spitalul La Pitie-Salpetricre din Paris, relateaza miercuri AFP. Ipoteza…

- Interdicția de sport de la Paris a venit in urma unui weekend insorit care a facut ca grupuri mari sa iasa la alergat sau sa mearga pe jos in parcurile orașului, in ciuda controalelor poliției care includ amenzi pentru incalcarea ordonantei. Miercuri, ministrul francez al Sanatații, Olivier…

- Numarul total al mortilor provocate de COVID-19 a ajuns in Franta la 3.024 de persoane, cu cele 418 decese anuntate luni seara. Bilantul a fost prezentat de ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. Pe de alta parte, 7.923 de persoane au fost externate din spital, dintre care 792 in ultimele…

- Franta a inregistrat in aceasta seara 19.856 de cazuri confirmate de Covid-19, adica cu 3.176 in plus fata de duminica seara. 8.675 de persoane sunt in prezent spitalizate, adica 1.435 in plus fata de duminica. Printre ele, 2.082 sunt la Terapie Intensiva, adica 335 in plus fata de ieri, a anuntat…

- Coronavirus. Vanzarile capodoperei lui Camus, „Ciuma”, cresc puternicCapodopera lui Albert Camus a revenit in interesul cititorilor la inceput de an din cauza temerilor legate de noul coronavirus, scrie bfmtv .Aproape 1.700 de exemplare din ”Ciuma” de Albert Camus au fost vandute doar in a doua jumatate…

- Guvernul francez a anuntat sambata ca adunarile mai mari de 5.000 de oameni sunt interzise temporar, in contextul epidemiei Covid-19, transmite news.ro.Franta a raportat 16 noi cazuri, numarul total al persoanelor infectate ajungand la 73. „Toate adunarile publice de mai mult de 5.000…

- Toate adunarile mai mari de 5.000 de persoane în spații limitate și câteva evenimente desfașurate în exterior, cum ar fi semi-maratonul de la Paris, au fost anulate ca urmare a epidemiei de coronavirus, potrivit AFP. Ministrul Sanatații, Olivier Véran, a precizat la…