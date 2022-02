Stiri pe aceeasi tema

- Actrita franceza Isabelle Huppert, careia urma sa i se decerneze marti Ursul de Aur onorific pentru intreaga cariera in cadrul Festivalului de film de la Berlin, nu poate ajunge in capitala Germaniei intrucat a fost testata pozitiv cu SARS-CoV-2, au anuntat luni seara organizatorii, potrivit AFP,…

- Pelicula ''The Passengers of the Night'', in regia francezului Mikhael Hers, care a avut premiera mondiala duminica in cadrul Festivalului de film de la Berlin, este un omagiu adus emisiunilor de radio nocturne ale anilor 1980, cand radioul detinea inca ''monopolul noptii'', dupa cum spune unul dintre…

- Victoria, printesa mostenitoare a Suediei, care a avut coronavirus in martie 2021, a fost din nou testata pozitiv la COVID-19 sambata, a anuntat palatul regal, transmit AFP si Reuters. “Printesa mostenitoare, care este vaccinata cu schema completa, are simptome de raceala, dar se simte bine”, a anuntat…

- Berlinala 2022: Legendara actrita franceza Isabelle Huppert (68 de ani), cunoscuta din filme precum «Elle» si «Sauve qui peut (la vie)», va fi distinsa la editia de anul viitor a Festivalului de Film de la Berlin cu Ursul de Aur onorific pentru intreaga sa activitate, noteaza click.ro. Sunt anunțate…

- Actrita franceza Isabelle Huppert va primi un Urs de Aur onorific pentru intreaga cariera la urmatoarea editie a Festivalului de Film de la Berlin, care se va desfasura in perioada 10-20 februarie, a anuntat joi conducerea Berlinalei, potrivit AFP. Acest premiu, care recompenseaza o "cariera…

- Actrita franceza Isabelle Huppert, cunoscuta din filme precum „Elle” si „Sauve qui peut (la vie)”, va fi recompensata la editia de anul viitor a Festivalului de Film de la Berlin cu Ursul de Aur onorific pentru intreaga activitate.

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, campioana de la US Open, a anuntat astazi ca a fost testata pozitiv pentru COVID-19 si ca nu va participa in aceasta saptamana la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi.

- Fundasul lateral al echipei Bayern Munchen, Josip Stanisic, a fost testat pozitiv miercuri la coronavirus, a anuntat gruparea din Bundesliga, scrie DPA, informeaza Agerpres. "Croatul Stanisic, in varsta de 21 de ani, s-a izolat la domiciliu si se simte bine'', a informat campioana Germaniei.…