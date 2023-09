Stiri pe aceeasi tema

- Europa se confrunta cu o criza a gazelor naturale in timp ce prețurile au crescut cu 50% in urma riscului de greve in industria gazelor naturale lichefiate (GNL) din Australia. Cu toate acestea, analiștii sugereaza ca, din cauza cererii industriale extrem de slabe, care este rezultatul activitații industriale…

- In cursul zilei de ieri, 22 august a.c., pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in comuna Racaciuni, sat Racaciuni, pentru salvarea unei persoane cazute in fantana. In urma apelului care anunța evenimentul, la locul indicat s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Olimpiada Naționala ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI, organizata in Bacau, pe parcursul acestei saptamani, s-a deschis oficial, luni, pe 24 iulie, incepand cu ora 18.00, in Aula Universitații „Vasile Alecsandri”, in prezența Comisiei Centrale, a reprezentanților autoritaților locale și județene, a elevilor participanți…

- In perioada iulie – septembrie a.c., Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Bacau organizeaza, in cadrul mai multor Școli de vara din județul Bacau, activitați de informare și educare a copiilor și tinerilor cu privire la efectele și consecințele consumului de alcool, tutun și…

- „(…) Liceu, – cimitir/ Al tinereții mele -/ In lume m-ai dat/ In valtorile grele,/ Atat de blazat…” (George Bacovia, Liceu; 1916) „Bacovienii” – pagina de aur a invațamantului bacauan Marturisesc cu nedisimulata mandrie ca sunt absolvent de „Bacovia”, promoția 1993. Am facut parte din ultima generație…

- Deosebita performanța a elevilor din Bacau, care au obținut media 10 atat la Bacalaureat, cat și la Evaluarea Naționala, a fost recunoscuta și recompensata in cadrul unei ceremonii de premiere desfașurate la Consiliul Județean. Pentru a rasplati efortul și dedicarea elevilor de excepție, fiecare dintre…

- Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, solicita demisia ministrului Educației Ligia Deca, dupa ce, marți seara, ierarhia de admitere la liceu a fost publicata greșit, creand un haos general. Mediile elevilor erau ordonate dupa media de absolvire a gimnaziului și nu dupa…

- Dupa publicarea rezultatelor slabe obținute de Romania in cadrul Programului pentru Evaluarea Internaționala a Elevilor (PISA), un profesor de matematica pensionar ridica problema declinului calitații invațamantului romanesc in ultimele trei decenii. Petre Apostol, cunoscut cadru didactic din județul…