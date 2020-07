Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Paris a fost notificata cu privire la testarea pozitiva pentru infectia cu Covid-19 a 8 cetateni romani, lucratori la o ferma agricola din departamentul Landes al regiunii Aquitania din Franta, potrivit unui comunicat de presa al MAE. Romanii se afla in Franta de la inceputul lunii…

- Toate cele 51 de persoane fara adapost aflate in centrele sociale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala Constanta au fost testate ieri pentru COVID 19.Testarea a fost efectuata de o clinica specializata din Bucuresti, cu sprijinul Asociatiei Benevolus din Constanta si cu implicarea…

- Clujenii pot sa se testeze la cerere pentru determinarea infecției cu COVID-19. Testarea se face contra cost și cu programare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astfel, maternitatea din Iași nu va interna nicio pacienta decat dupa ce fiecare dintre acestea va face testul pentru noul coronavirus. Managerul unitații medicale a declarat pentru presa locala ca masura este luata doar pentru cazurile care nu sunt urgențe, pentru a proteja angajații. Prețul unui astfel…

- Medicul Tudor Ciuhodaru susține ca doar testarea in masa a populației ne va ajuta sa trecem peste aceasta criza a coronavirusului. In acest sens, Ciuhodaru arata ca in SUA a fost acreditat testul care da rezultatul la Covid 19 in doar 2 minute, iar sensibilitatea lui este de 99%.Vezi si: VERDICT…

- Testul asistentei de la UPU, confirmata la prima testare cu rezultatul pozitiv Covid-19, a fost negativ dupa testarea realizata de Institutul Matei Balș. Testarea a fost realizata de doua ori, conform metodologiei medicale specifice. In prezent, singurul pacient depistat pozitiv cu Covid-19 este un…

- Chirurgul Felix Sarboiu, de la Spitalul Judetean Arges, depistat pozitiv cu COVID-19, miercuri, 15 aprilie, a refuzat de doua ori sa fie testat. Prima oara a acceptat pe 6 aprilie sa faca un test rapid dupa multe insistente, iar pe 10 aprilie a refuzat sa fie supus unui test PCR care ar fi putut confirma…

