Testare a mijlocului de transport al viitorului, fără emisii CO2. Autobuzul cu hidrogen, prezentat în 12 orașe La Galați a avut loc prezentarea unui autobuz alimentat cu hidrogen, de tipul „Solaris Urbino 12”, care a ramas in oraș timp de o saptamana pentru a fi testat pe diverse trasee de transport public din oraș. Este o premiera in Romania, autobuzul fiind prezentat in cadrul unui turneu organizat de companiile Bus & Coach si Linde Gaz Romania in douasprezece orașe din țara. Este cea ce am putea numi „autobuzul viitorului”, deoarece solutia de propulsie a mijloacelor de transport in comun cu hidrogen are foarte multe avantaje, cel mai important fiind eliminarea emisiilor de carbon in conditiile in care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

