- In cadrul emisiunii "Newsline" prezentata de jurnalista Cristina Sincai, Calin Popescu Tariceanu a precizat faptul ca uciderea lui Emi Pian, liderul clanului Duduianu, este un incident "ingrijorator". "Ceea ce se intampla este ingrijorator. Astfel de cazuri, de abateri trebui reprimate imediat…

- Jandarmii prezenți la priveghiul lui Emi Pian au cerut familiei sa distribuie maști și gel dezinfectant participanților. “Am luat legatura cu organizatorii evenimentului pentru a pune la dispoziție maști și dezinfectant. Este o masura speciala in contextul pandemiei”, a declarat colonelul Laurențiu…

- Veste nesperata pentru cel care l-a injunghiat pe Emi Pian, liderul clanului Duduianu, in timpul unei partide de barbut. Raportul medicilor legiști arata o cu totul alta cauza a morții temutului interlop.

- Amenzi la priveghiul lui Emi Pian, dupa ce zeci de oameni, fara maști și nerespectand regulile de distanțare, s-au ingramadit in curtea liderului clanului Duduianu. Trupul neinsuflețit al lui Florin Mototolea, zis ”Emi Pian”, a fost adus la locuința sa din Rahova, unde așteptau zeci de persoane. Aproape…

- In dimineata de zilei de ieri, Florin Mototolea, 39 de ani, zis Emi Pian, lider al clanului Duduianu, a fost injunghiat de un barbat dintr-o grupare rivala. Incidentul s-a intamplat in cartierul Giulesti-Sarbi...

- Una dintre cele mai controversate ispita la emisiunea Insula iubirii a dezvaluit ca este devastata dupa ce a aflat de moartea interlopului Emi Pian. Mesajul transmis de bruneta i-a uluit pe fani.

- Polițiști de la ordine publica, luptatori de la trupele speciale și jandarmi au impanzit tot Bucureștiul. Acțiunea are loc in cotextul uciderii lui Emi Pian, liderul clanului Duduianu. In cursul zilei, interlopii amenințau pe internet cu un adevarat razboi intre clanuri.

- Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit marți dimineata. El ar fi fost executat in stil mafiot, pe o strada din sectorul 6 al Capitalei. Duduianu ar fi fost omorat de membrul unui clan rival, pe o strada din București, afirma surse din ancheta. Emi Pian era considerat unul…