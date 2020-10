Stiri pe aceeasi tema

- Insulele Canare au adoptat o lege ce obliga turistii care viziteaza hotelurile arhipelagului sa prezinte un rezultat negativ al testului pentru COVID-19, in cadrul eforturilor de a preveni raspandirea noului coronavirus, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a fost testat negativ pentru Covid-19, joi, inainte de dezbaterea prezidentiala finala cu democratul Joe Biden, a declarat seful sau de personal, Mark Meadows, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, luni, ca se va testa pentru noul coronavirus inainte de urmatoarea dezbatere prezidentiala cu democratul Joe Biden, din aceasta saptamana, transmite Reuters. Totuși, Donald Trump a refuzat sa spuna cand a fost ultima oara testat nevativ pentru Covid-19.Citește…

- Atacantul Xherdan Shaqiri a fost testat negativ la Covid-19, la doua zile dupa un test pozitiv, si isi va relua locul in nationala Elvetiei pentru meciurile in Liga Natiunilor, transmite Reuters. Shaqiri, 28 ani, va calatori alaturi de nationala sa in Spania, pentru meciul de sambata, dar UEFA va…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a declarat vineri ca atat el, cat si sotia sa, au fost testati negativ la coronavirus, cu cateva ore dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat ca el si sotia lui au fost testati pozitiv si ca vor intra in carantina, informeaza AFP si Reuters. "Ma…

- Autoritatile de la Cairo au decis sa modifice, de la 1 septembrie, conditiile de intrare in Egipt, scrie Mediafax Astfel, toti pasagerii curselor aeriene care intra in țara, prin orice aeroport, vor tre...