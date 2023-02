TEST DRIVE Dacia Jogger HYBRID 140. Cât consumă? Test Drive Dacia Jogger HYBRID 140 - un bun prilej de a pune lupa asupra primului automobil „full hybrid” fabricat in Romania, la Mioveni. Odata cu Jogger și motorizarea lui hibrida, Dacia ajunge la un nivel tehnologic nemaivazut in istoria marcii. Cu ocazia acestui Test Drive, Dacia Jogger HYBRID 140 demonstreaza ca poate sa consume intre 4,5 și 6 litri de benzina pentru 100 km parcurși. Iata detaliile importante despre model in acest video-review realizat in Portugalia, langa Lisabona, unde au loc testele pentru toata presa auto din Europa. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

- Uzina de la Mioveni a inceput fabricația de serie a modelului Jogger HYBRID 140. Destinat unui client din Romania, primul vehicul cu tehnologie hibrida produs sub sigla Dacia este un exemplar de culoare Gri Schiste, cu 7 locuri, aparținand nivelului de echipare Extreme +. Ilustrand perfect poziționarea…

- JOGGER HYBRID 140 : PRIMUL MODEL DACIA CU MOTORIZARE HIBRIDA La un an de la lansare, Jogger inregistreaza deja 83.000 de comenzi. Jogger HYBRID 140, primul model Dacia cu motorizare hibrida, va fi disponibil in curand in rețeaua comerciala. Jogger : un vehicul de familie polivalent și robust. Motorizarea…

