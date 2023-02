Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor recheama 462.000 de vehicule din intreaga lume, pentru o defectiune la camera video d impiedicand afisarea imaginii camerei video din spate, transmite Reuters. Producatorul auto american a declarat ca retragerea acopera unele vehicule Explorer, Lincoln Aviator si Lincoln Corsair 2020-2022…

- Producatorul auto american a declarat ca retragerea acopera unele vehicule Explorer, Lincoln Aviator si Lincoln Corsair 2020-2022 echipate cu camere de 360 de grade si include 382.000 de vehicule in Statele Unite. Ford a spus ca are rapoarte despre 17 accidente minore legate de problema rechemarii si…

- Compania lui Elon Musk, Tesla, a avut un profit record in 2022, mai mare decat a avut vreodata intr-un an fiscal, in pofida inflatiei ridicate, a temerilor privind economia si a perturbarilor din lanturile de aprovizionare. Producatorul de vehicule electrice condus de Elon Musk si-a majorat profitul…

- Videoclipul inregistrat de camerele de supraveghere arata cum a inceput un accident in lanț care s-a produs in tunelul Yerba Buena, de pe Bay Bridge din San Francisco, anul trecut, pe 24 noiembrie, de Ziua Recunoștinței, relateaza ABC7News . Accidentul, care a cauzat un blocaj in trafic de șase ore…

- Producatorul american de automobile Tesla, proprietatea miliardarului Elon Musk, recheama peste 321.000 de vehicule din Statele Unite, din cauza posibilitatii ca lampile din spate sa nu se aprinda intotdeauna. Stirea urmeaza unei alte rechemari, anuntata vineri, a aproape 30.000 de masini Model X din…

- Tesla recheama peste 321.000 de vehicule din Statele Unite din cauza posibilitatii ca lampile din spate sa nu se aprinda intotdeauna, a declarat compania intr-un comunicat, transmite Reuters. Stirea urmeaza unei alte rechemari, anuntata vineri, a aproape 30.000 de masini Model X din Statele Unite, din…

- Tesla recheama peste 321.000 de vehicule din Statele Unite din cauza posibilitatii ca lampile din spate sa nu se aprinda intotdeauna, a declarat compania intr-un comunicat, transmite Reuters, preluata de News.ro. Stirea urmeaza unei alte rechemari, anuntata vineri, a aproape 30.000 de masini Model X…

- Stirea urmeaza unei alte rechemari, anuntata vineri, a aproape 30.000 de masini Model X din Statele Unite, din cauza unei probleme care ar putea cauza declansarea incorecta a airbag-ului pasagerului din fata, ceea ce a dus la scaderea actiunilor companiei cu aproape 3%, la un minim al ultimilor aproape…