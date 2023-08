Tesla taie din nou preţurile în China, pentru maşinile sale Model S şi Model X Model X este vandut la 836.900 de yuani chinezi (114.677 dolari), in scadere fata de pretul anterior de 898.900 de yuani, a spus Tesla intr-o postare pe platforma chineza de microblogging Weibo. Modelul S este acum oferit la 754.900 yuani, pret redus de la 808.900 de yuani. Producatorul de masini electrice, condus de miliardarul Elon Musk, facuse deja o noua runda de reduceri de pret saptamana aceasta pentru Modelul Y si Modelul 3 din China. In SUA, Tesla a lansat versiuni mai ieftine ale vehiculelor Model S si Model X, care nu sunt versiuni noi, a caror autonomie este limitata de software. Tesla… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

