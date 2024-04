Tesla recheama in service 3.878 de vehicule Cybertrucks pentru a remedia o placuța a pedalei de accelerație care se poate desprinde și se poate bloca in garnitura interioara. Conform Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi din SUA (NHTSA), o pedala de accelerație blocata ar putea face ca vehiculul sa accelereze neintenționat, crescand riscul unui […] Articolul Tesla recheama in service aproape 4.000 de vehicule Cybertruck a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .