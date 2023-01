Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind cu Joumanna Bercetche de la CNBC la Forumul Economic Mondial din Davos, Elvetia, Alan Jope a vorbit despre modul in care firma sa isi gestioneaza operatiunile in climatul actual. ”In ultimele 18 luni, am observat o presiune extraordinara a costurilor de intrare… aceasta se refera la produse…

- Patru din cinci mașini noi vandute in Norvegia in 2022 au fost electrice, in frunte cu Tesla, dar unii din industrie spun ca noile taxe ar putea zadarnici obiectivul țarii de a deveni prima care sa puna capat vanzarii de automobile pe benzina și diesel pana in 2025, potrivit Reuters.

- David Popovici s-a calificat miercuri in finala probei de 100 m liber de la Campionatul Mondial de inot in bazin scurt (25 m) de la Melbourne 2022, stabilind totodata și un nou record mondial de juniori.

- ”In domediul energiei este nevoie de un plan in etape si noi avem acest plan, in Romania. Trebuie sa lucram odata pe termen scurt si foarte scurt, la aprovizionarea pentru aceasta iarna, trebuie sa lucram pe termen scurt si mediu pentru urmatoarele ierni, pentru urmatorii ani si trebuie sa avem un plan…

- Inotatoarea Aissia Claudia Prisecariu, de 14 ani, legitimata la ACS Nada Florilor Falticeni, a doborat la Campionatele Naționale de inot in bazin scurt (25 m) un record vechi de 21 de ani și a devenit prima inotatoare din Romania care a coborat sub un minut la 100 m spate. Citește și: Jean Vladoiu,…

- David Popovici a cucerit, din, nou in bazinul de inot! Inotatorul a devenit, și de aceasta data, campion in cadrul unui concurs. Sportivul a batut un nou record și a reușit sa obțina medalia aur la proba de 100m liber la Campionatul Național, in bazin scurt.

- Comisia Europeana a adoptat o propunere de regulament pentru a spori transparența in domeniul inchirierilor de locuințe pe termen scurt, regulile urmand sa fie transpuse in legislațiile țarilor UE.