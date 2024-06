Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala feminina de tenis de masa ocupa locul 4 mondial in clasamentul publicat in luna iunie. Romania se claseaza imediat dupa marile puteri din Asia – China, Japonia și Coreea de Sud, dar inaintea Germaniei, Hong Kongului, Taipeiului sau Franței, noteaza Federația Romana de Tenis de Masa…

- Romania a cucerit șapte medalii de aur și doua de argint la Campionatele Europene de Canotaj Under 19, competiție desfașurata in Polonia. Romania ocupa locul 1 in clasamentul pe națiuni dupa numarul de medalii caștigate la Campionatele Europene de Canotaj Under 19, competiție desfașurata in Polonia,…

- Invitat la partida caritabila dintre fotbaliști și influenceri, Florin Gardoș, fostul fundaș al celor de la FCSB și Southampton, a discutat despre șansele Romaniei la Campionatul European, dar și despre cele ale fostel sale echipe, FCSB, in preliminariile Champions League. Evenimentul „Impreuna pentru…

- EURO Under-17, turneul final european dedicat tinerilor fotbalisti, care se va desfașura in perioada 20 mai-5 iunie 2024, va fi transmis in Romania de TVR Sport. Ediția 2024 a UEFA European Under-17 Championship se va disputa in direct și in exclusivitate pe „Arena romanilor”, la TVR SPORT. De luni,…

- Echipa de Billie Jean King a Romaniei iși incepe parcursul la turneul final pe 14 noiembrie, in a doua zi de competiție de la Sevilla. Daca trec de Japonia, fetele noastre urmeaza sa evolueze din nou pe 16 noiembrie. Romania s-a calificat in premiera la turneul final, dupa victoria superba in fața Ucrainei,…

- Perechea romana alcatuita din Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs s-a calificat pentru proba de dublu mixt din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, a anuntat, marti, Federatia Internationala de Tenis de Masa (ITTF), dupa publicarea clasamentului mondial pentru aceasta proba.Ionescu si Szocs au ratat…