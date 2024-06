Dorian Popa, trimis în judecată pentru consum de droguri. Câți ani de închisoare riscă Dorian Popa, celebru influencer și idol al adolescenților, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu pentru conducerea sub influența drogurilor. Incidentul, care a avut loc la sfarșitul anului trecut, ar putea sa ii aduca artistului o pedeapsa de pana la cinci ani de inchisoare. Vedeta a fost suprinsa la volan, imbracata doar in lenjerie intima. Așa a fost dusa la INML In luna octombrie a anului trecut, Dorian Popa a fost oprit de polițiștii de la rutiera in comuna Domnești, langa București, unde vedeta a ridicat un complex imobiliar . In urma testarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

