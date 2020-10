Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea sanitara din Brazilia anunta ca va continua testarea vaccinului Oxford, suspendat in septembrie in SUA, in pofida faptului ca un voluntar care se afla in programul de studiu al vaccinului dezvoltat de AstraZeneca a murit, transmite Reuters. Autoritatea sanitara braziliana, Anvisa, a anuntat…

- De la izbucnirea pandemiei de coronavirus in orașul Wuhan din China, la sfarșitul anului trecut, s-au inregistrat 1.013.145 de decese la nivel mondial. Numarul total al infecțiilor cu coronavirus se apropie de 34.000.000. Statele Unite raman cea mai afectata țara in ceea ce privește fatalitațile cu…

- Mii de persoane din nord-vestul Chinei au fost confirmate cu febra malteza, o boala declanșata dupa o scurgere de gaze reziduale a unei companii biofarmaceutice. Autoritațile sanitare din Lanzhou, capitala provinciei Gansu, au confirmat ca 3.245 de persoane au bruceloza (cunoscuta și ca febra malteza…

- Polonia interzice zborurile din 44 de tari, inclusiv Romania, pentru a limita imbolnavirile de COVID-19, și scoate Rusia si China de pe lista interdictiilor Polonia interzice, incepand de miercuri, zborurile directe provenind din 44 de tari, intre care Spania, Israelul si Romania, cu scopul de a evita…

- Statele Unite, Malta, Muntenegru, Mexicul, Brazilia, Argentina si India sunt vizate, de asemenea, de aceasta interdictie, in timp ce Rusia si China urmeaza sa fie retrase de pe lista, scrie presa poloneza. Varsovia ia aceasta decizie in cadrul altor masuri vizand o restrangere a vietii sociale in regiunile…

- Directorul Centrului Național pentru Contrainformații și Securitate al SUA, William Evanina, a declarat ca Beijingul iși extinde influența pentru a contura climatul politic din Statele Unite. Autoritațile chineze doresc ca președintele american Donald Trump sa nu fie reales la alegerile din noiembrie.…

- Departamentul de Agricultura din Statele Unite a anunțat ca a identificat 14 specii diferite de semințe in pachetele misterioase trimise americanilor din China, scrie Business Insider. Este vorba de ierburi aromatice și alte plante printre care hibiscus și menta. Inițial, autoritațile americane i-au…

- Zeci de state americane au raportat apariția unor pachete suspecte din China care conțin semințe. Autoritațile ii avertizeaza pe americani sa nu le planteze, deoarece acestea pot fi plante invazive. Pachete misterioase cu semințe din China au invadat Statele Unite ale Americii Departamentul de Agricultura…