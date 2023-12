Tesla a pierdut un proces cu poşta din Suedia; conflictul cu sindicatele nordice escaladează Un tribunal suedez a declarat ca PostNord nu trebuie deocamdata sa livreze Tesla placutele de inmatriculare care sunt blocate de lucratorii serviciului postal, in cea mai recenta intorsatura a unei lupte pentru contractele colective de munca. Tesla se confrunta cu o presiune tot mai mare in Suedia, Norvegia si Danemarca din partea sindicatelor care sustin mecanicii suedezi ai IF Metall, care au intrat in greva pe 27 octombrie, cerand un acord colectiv cu compania. Tarile nordice sunt o piata cheie pentru Tesla, care are o politica de a nu accepta negocierile colective si a spus ca personalul sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

