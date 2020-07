Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agenției Bloomberg, valoarea pieței Tesla a depașit 207 miliarde de dolari in New York, depașind cotarea de 201,9 miliarde de dolari a Toyota.Prin urmare, a durat aproximativ 5 luni pentru a-și dubla capitalizarea de piața, care a ajuns la 100 de miliarde la 22 ianuarie. Citește…

- Toyota este in mod tradițional cel mai valoros brand din industria auto, iar constructorul japonez a obținut aceasta performanța și in 2020, potrivit celui mai recent studiu realizat de compania de cercetare de piața Kantar. In acest an, valoarea brandului Toyota a scazut cu 3% la 28.4 miliarde de dolari,…

- Datoria SUA a crescut la 55.900 de mld. dolari, din cauza imprumuturilor facute pentru combaterea pandemiei. Prabușirea burselor a șters 7.400 mld. dolari din avuția naționala Datoria totala a Statelor Unite a crescut la 55.900 de miliarde de dolari in primele trei luni ale acestui an, pe fondul cresterilor…

- Omul de afaceri Elon Musk, 48 de ani, CEO-ul companiei Tesla, a scris pe Twitter un mesaj care l-a facut sa piarda 3 miliarde din propriile acțiuni Tesla și 14 miliarde in total din valoarea firmei. „Prețul acțiunilor Tesla e prea mare dupa parerea mea” a postat Elon Musk pe rețeaua de socializare pe…

