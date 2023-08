Terry Gou este a patra persoana care isi anunta candidatura la alegerile prezidentiale din Taiwan, dar cifrele sale din sondaje inainte de anuntul sau il plasau cu mult in urma candidatului din fruntea listei, William Lai, din partea Partidului Democrat Progresist (DPP), aflat la guvernare, care este in prezent vicepresedinte. Terry Gou, in varsta de 72 de ani, a demisionat din functia de sef al Foxconn in 2019 si si-a depus prima sa candidatura la presedintie in acel an, dar a renuntat dupa ce nu a reusit sa obtina nominalizarea din partea principalului partid de opozitie din Taiwan, Kuomintang…