- Mai multe curse aeriene au adus acasa cateva sute de romani din Israel, in aceasta dimineața. Unii compatrioți, care au fost contactați de Ambasada Romaniei, au spus insa ca prefera sa-și continue vacanța acolo, noteaza Antena 3 CNN, citand surse la curent cu situația. Ministrul roman de Externe, Luminița…

- Printre cei decedați in razboiul din Israel se numara și Lior Asulin (43 de ani), fost atacant la Hapoel Tel Aviv, ucis dupa ce ”teroriștii” Hamas au deschis focul asupra celor care asistau la o petrecere in apropierea graniței."Cu mare tristețe, dupa multe ore in care a fost declarat disparut, am fost…

- Rapoartele din presa israeliana arata ca numarul israelienilor uciși a ajuns la 600. Printre victime se numara 44 de soldați. De asemenea, peste 2.000 de persoane au fpst ranite. Intre timp, apar noi imagini cu luptele sangeroase dintre militarii israelie

- A doua zi de razboi in Israel. Forțele de Aparare de la Ierusalim vor sa-și concentreze atenția asupra preluarii controlului in Gaza. Numarul victimelor din ultimele 24 de ore a crescut semnificativ. O artista din Germania a fost rapita, ucisa și necinstita de teroriști. Atenție, imagini ce pot afecta…

- O artista din Germania, in varsta de 30 de ani, care participa la un festival in Israel, a fost confundata de teroristii Hamas, care au rapit-o, au dus-o in Gaza, au ucis-o si apoi au defilat cu trupul ei pe strazi.

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata, ca aproximativ 800 de romani, pelerini, se afla in prezent in Israel, in care s-a decretat stare de razboi, dupa atacul Hamas. Citește și: Surprinși de razboi, Minzina și delegația de argeșeni au plecat din Israel puțin inainte de inchiderea granițelor „Sunt…

- O politista din Israel a fost capturata de teroristii Hamas, legata la maini si agresata, apoi plimbata pe strazile din Gaza, acolo unde militantii au aplaudat gestul ingrozitor al teroristilor.

