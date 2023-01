Stiri pe aceeasi tema

Razboiul din Ucraina. Atacurile rusești au continuat pe teritoriul Ucrainei, in ciuda armistițiului de 36 de ore anunțat de Moscova pentru perioada Craciunului ortodox.

Armata ucraineana a infirmat miercuri versiunea Moscovei care sustine ca principalul motiv al localizarii soldatilor rusi ucisi in noaptea de Anul Nou de o lovitura cu rachete HIMARS asupra unei scoli transformate in cazarma in localitatea Makiivka din estul Ucrainei a fost folosirea telefoanelor…

O companie turca ar putea trimite stații plutitoare de producere a curentului electric in Marea Neagra pentru a furniza Ucrainei pana la 400 de megawați de energie electrica.

Aproape jumatate din infrastructurile energetice ale Ucrainei sunt scoase din functiune in urma seriilor de atacuri aeriene desfasurate de Rusia de la inceputul lunii octombrie, a declarat vineri premierul ucrainean Denis Smigal, relateaza agentiile AFP si EFE, potrivit Agerpres.

Rusia a folosit cel putin sapte tipuri de mine terestre cu fragmentare si cu suflu de la invadarea Ucrainei la 24 februarie, releva un raport al Observatorului Minelor, facut public joi si citat de France Presse, scrie Agerpres.

NATO a cerut duminica Moscovei sa reinnoiasca de urgența acordul intermediat de ONU care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale prin Marea Neagra, pe fondul unei crize alimentare globale.

Guvernul spaniol a anuntat miercuri trimiterea a cinci generatoare electrice in Ucraina, unde atacurile rusesti asupra infrastructurii energetice au lasat in intuneric peste o mie de orase si unde sunt prevazute restrictii de electricitate cu incepere de joi, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

O racheta ruseasca a lovit o centrala termoelectrica din orasul Burstin, din vestul Ucrainei, miercuri, a comunicat guvernatorul regiunii, in cel mai recent val de atacuri ale Moscovei asupra infrastructurii critice ucrainene, anunța Reuters, potrivit Rador.