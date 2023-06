Stiri pe aceeasi tema

- Apa calda este sistata din aceasta saptamana in aproape toata Capitala. Lucrarile pentru lucrari de inlocuire si de reparatii ale conductelor din reteaua primara desfașurate de Termoenergetica vizeaza peste 300 de blocuri din sectoarele 2, 3, 5 si 6.„Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica…

- ”Continua lucrarile de inlocuire a conductei tur din Magistrala 2 Sud, cu diametrul de 700mm, pe o lungime de aproximativ 40 de metri, in zona strazii Dr. Grozovici nr. 2-4 si in santierul din Soseaua Stefan cel Mare nr.27 din Sectorul 2. Au fost deja efectuat sapaturile pentru decopertare si in prezent,…

- ”Continua lucrarile de reparatii pe Calea Giulesti. Dupa finalizarea avariei, miercuri, la incarcarea conductei, din cauza presiunii si a starii de degradare a retelei, s-a produs o noua avarie, in caminul de vizitare aflat la intersectia strazii Alizeului cu Calea Giulesti”, a transmis, joi, Termoenergetica.…

- Termoenergetica Bucuresti anunta, miercuri dimineata, ca se intervenine pentru remedierea unei defectiuni aparute in zona Maternitatii Giulesti, iar furnizarea apei calde este sistata. Compania estimeaza ca lucrarile vor fi finalizate in cursul zilei.”Echipele companiei au executat lucrari de reparatii…

- Termoenergetica anunța ca, incepand de luni, 15 mai, se fac lucrari de reparații sau modernizare la conducte din rețeaua primara de termoficare in toate sectoarele Bucureștiului.In jur de 650 de blocuri vor ramane fara apa calda pe perioada acestor lucrari. Multe dintre ele se estimeaza sa fie finalizate…

- Zeci de puncte termice cu sute de blocuri din Sectorul I al Capitalei sunt afectate duminica, 23 aprilie, de o avarie aparuta pe conducte, care a dus la intreruperea furnizarii de apa calda. Intre imobilele ramase fara apa calda se numara și Spitalul Militar Central, potrivit unui comunicat transmis…