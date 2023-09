Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical, prin afiliatul sau Federatia Energetica, informeaza marti ca incepand cu data de 25.09.2023, orele 24:00, Termocentrala Mintia a ramas fara personal pentru mentenanta si mentinerea in siguranta a instalatiilor dupa ce proprietarul a denuntat unilateral contractul cu firma de…

- Blocul National Sindical, prin afiliatul sau Federatia Energetica, informeaza marti ca incepand cu data de 25.09.2023, orele 24:00, Termocentrala Mintia a ramas fara personal pentru mentenanta si mentinerea in siguranta a instalatiilor dupa ce proprietarul a denuntat unilateral contractul cu firma…

- Federația Naționala a Sindicatelor din Administrație a inaintat un document Guvernului cu principalele modificari pe care ar vrea ca Puterea sa le faca la proiectul de lege privind reforma bugetara.

- Intrebat despre dimensiunea aparatului bugetar al Romaniei, ministrul de Finanțe a recunoscut sa suntem pe locul 2 in UE și ca statul consuma 35% din venituri ca sa-l intrețina. Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni despre supradimensionarea aparatului bugetar ca ”suntem pe locul al doilea…

- Transgaz așteapta acordul de mediu pentru a putea scoate la licitație construcția conductei de alimentare a CET Mintia. Aceasta noua termocentrala de 1.700 de MW va fi construita in trei ani de investitori irakieni care ar urma sa investeasca 1 miliard de euro in proiect. Conducta va trece prin mai…

- Partidele politice PNL și PSD se afla in contradicție din cauza masurilor fiscale. Vice-președintele PNL, Iulian Dumitrescu, a declarat: ”As desfiinta Ministerul Familiei. Nu stiu care e rolul lui”. Iulian Dumitrescu nu este de acord cu introducerea unui impozit pentru locuinte mai scumpe de 500.000…

- Mihai Tudose a declarat ca schemele de angajare din absolut toate instituțiile sunt supraincarcate, situație care trebuie remediata, spune acesta. ”Observ ca sunt posturi bugetate și observ ca e nemulțumire mare ca ei au nevoie de 10 oameni subordine ca sa fie șefi. Ei stau și baga in schema de personal…

- Sindicatul SANITAS Buzau a oferit un punct de vedere referitor la articolul publicat de noi despre conducerea dezastruoasa de la varful DGASPC Buzau. ,,Citim cu ,,surprindere” in presa, ceea ce am constatat si noi si am sesizat prin adrese oficiale, asupra a ceea ce s-a intamplat cu angajatii din cadrul…