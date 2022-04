Complexul Energetic Oltenia mai funcționa luni la termocentralele din Dolj cu un singur grup energetic. A fost oprit singurul grup energetic de la una din termocentralele din județul Dolj, Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. In schimb a fost pus in funcțiune un bloc energetic la Termocentrala Turceni. In momentul de fața, compania are pornite 5 blocuri energetice, din care patru sunt in județul Gorj și unul in Dolj. La Termocentrala de la Rovinari sunt in funcțiune blocurile energetice 4 și 6. La Termocentrala de la Turceni sunt pornite acum blocurile energetice 4 și 7, iar la Termocentrala…