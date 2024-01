Termocentrala de la Ișalnița este oprită și nu mai produce energie Ultimul grup energetic de la Termocentrala Ișalnița a fost oprit și nu mai produce energie. In momentul de fața, s-a intrat intr-un program de rezerva tehnica pentru o perioada de 2 ani de zile. Potrivit sindicatelor din cadrul sucursalei, in ultimele zile, in lipsa activitații de baza se face curațenie și reparații la diferite echipamente. Prin urmare, nu se mai produce energie electrica. Termocentrala de la Ișalnița a fost pe vremuri mandria Complexului Energetic Oltenia. Aici au funcționat la un moment dat și opt blocuri energetice și se produceau peste o mie de megawați. Era locul in care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

