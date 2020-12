Heathrow, situat la vest de capitala britanica si care era unul dintre principalele noduri mondiale inainte de pandemie, anunta ca a luat aceasta decizie din cauza prabusirii numarului pasagerilor si in lipsa unei relansari a transportului aerian. Numarul pasagerilor a scazut cu 88%, la 747.000 in noiembrie, din cauza carantinelor impuse calatorilor care revin din numeroase tari si a plasarii Angliei in izolare. Heathrow a decis sa inchida terminalul trei in aprilie si terminalul patru in mai, iar toate zborurile sunt asigurate la terminalele doi si cinci. Aeroportul, care a lansat un program…